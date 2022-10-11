На саммите G7 Зеленский призвал помочь создать «воздушный щит» для Украины
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- © Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside
«Первый пункт — оборонная поддержка, «воздушный щит» для Украины. Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей «формулы мира», — приводит РИА Новости слова Зеленского.
По его словам, по мере получения Киевом достаточного количества систем ПВО, ракетные удары потеряют эффективность.
Также Зеленский вновь объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.