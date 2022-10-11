На саммите G7 Зеленский призвал помочь создать «воздушный щит» для Украины

В ходе выступления на саммите G7 украинский президент Владимир Зеленский призвал оказать Украине помощь в создании «воздушного щита».

«Первый пункт — оборонная поддержка, «воздушный щит» для Украины. Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей «формулы мира», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

По его словам, по мере получения Киевом достаточного количества систем ПВО, ракетные удары потеряют эффективность.

Также Зеленский вновь объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.