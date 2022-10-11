Узнать больше

Захарова: Киев действует в манере худших террористических ячеек

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что последние действия киевских властей осуществляются в манере худших террористических ячеек.

По словам Захаровой, Украина долгое время снабжалась деньгами и оружием Запада и сейчас продолжает получать от него эти средства за беззакония, совершённые в манере «худших террористических ячеек».

Дипломат подчеркнула, что нынешние теракты Киева — продолжение той линии, которая доминировала на территории Украины в течение десятилетий.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.

Российский лидер также подчеркнул, что в случае дальнейших попыток совершения терактов на территории России киевским режимом ответ Москвы будет жёстким.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить