Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что последние действия киевских властей осуществляются в манере худших террористических ячеек.

По словам Захаровой, Украина долгое время снабжалась деньгами и оружием Запада и сейчас продолжает получать от него эти средства за беззакония, совершённые в манере «худших террористических ячеек».

Дипломат подчеркнула, что нынешние теракты Киева — продолжение той линии, которая доминировала на территории Украины в течение десятилетий.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.

Российский лидер также подчеркнул, что в случае дальнейших попыток совершения терактов на территории России киевским режимом ответ Москвы будет жёстким.