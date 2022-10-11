В Кремле негативно восприняли решение СБУ объявить в розыск ряд российских официальных лиц

Кремль негативно оценивает объявление Службой безопасности Украины в розыск российских политиков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Негативно воспринимаем», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

10 октября Служба безопасности Украины объявила в розыск ряд официальных лиц России. Среди них оказались представитель МИД России Мария Захарова, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал Сергей Суровикин, .