В Кремле негативно восприняли решение СБУ объявить в розыск ряд российских официальных лиц
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«Негативно воспринимаем», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
10 октября Служба безопасности Украины объявила в розыск ряд официальных лиц России. Среди них оказались представитель МИД России Мария Захарова, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал Сергей Суровикин, .