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Глава КГБ Белоруссии рассказал, когда может быть переломный момент в СВО на Украине

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Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал, что, по оценкам белорусской стороны, переломный момент в специальной военной операции (СВО) на Украине может быть в ноябре — феврале.
Глава КГБ Белоруссии рассказал, когда может быть переломный момент в СВО на Украине
  • РИА Новости

Его слова приводит БЕЛТА.

Тертель заявил, что боевые действия на Украине вступят в ключевую фазу, если Россия качественно проведёт мобилизацию и обеспечит свои войска передовыми вооружениями. 

«По нашим оценкам, в период с ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — сказал Тертель.

Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил дело против создателей и участников экстремистского батальона белорусских наёмников на Украине.

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