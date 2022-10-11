Глава КГБ Белоруссии рассказал, когда может быть переломный момент в СВО на Украине

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал, что, по оценкам белорусской стороны, переломный момент в специальной военной операции (СВО) на Украине может быть в ноябре — феврале.

Его слова приводит БЕЛТА.

Тертель заявил, что боевые действия на Украине вступят в ключевую фазу, если Россия качественно проведёт мобилизацию и обеспечит свои войска передовыми вооружениями.

«По нашим оценкам, в период с ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — сказал Тертель.

Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил дело против создателей и участников экстремистского батальона белорусских наёмников на Украине.