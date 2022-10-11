Глава КГБ Белоруссии рассказал, когда может быть переломный момент в СВО на Украине
- РИА Новости
Его слова приводит БЕЛТА.
Тертель заявил, что боевые действия на Украине вступят в ключевую фазу, если Россия качественно проведёт мобилизацию и обеспечит свои войска передовыми вооружениями.
«По нашим оценкам, в период с ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — сказал Тертель.
Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил дело против создателей и участников экстремистского батальона белорусских наёмников на Украине.