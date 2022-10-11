Офицер Народной милиции ЛНР заявил об упаднических настроениях среди военных ВСУ
- AP
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Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
«Наши разведчики уже фиксируют массовые упаднические настроения украинских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, это связано с российскими ракетными ударами по территории Украины. Марочко заявил, что украинские военные осознали, что у них нет надёжного тыла, а их «родственники остаются замерзать на территории Украины».
Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.
Как заявил российский президент Владимир Путин, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.