Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил об упаднических настроениях среди военных Вооружённых сил Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

«Наши разведчики уже фиксируют массовые упаднические настроения украинских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, это связано с российскими ракетными ударами по территории Украины. Марочко заявил, что украинские военные осознали, что у них нет надёжного тыла, а их «родственники остаются замерзать на территории Украины».

Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Как заявил российский президент Владимир Путин, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.