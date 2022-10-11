Володин о террористическом режиме Киева: чаша терпения переполнилась

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что террористический режим Киева своими действиями переполнил «чашу терпения».

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Чаша терпения переполнилась. Киевский режим стал террористическим. Регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, диверсия на Крымском мосту», — отметил Володин.

Спикер Государственной думы подчеркнул, что действия президента Украины Владимира Зеленского привели к тому, что украинцы стали заложниками нацистской политики Киева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что будущие действия Москвы должны быть нацелены на полноценный демонтаж политического режима Украины, угрожающего России.