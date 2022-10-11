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Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье произошло не менее 16 взрывов

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву Запорожье произошло не менее 16 взрывов.
Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье произошло не менее 16 взрывов
  • AP

Об этом он написал в своём Telegram-канале. 

«Начиная с 06:03 на протяжении 40 минут в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, было слышно как минимум 16 взрывов», — заявил Рогов.

Он также заявил, что в Запорожье была слышна работа систем противовоздушной обороны. В нескольких районах города наблюдаются пожар, дым и перебои с электричеством, уточнил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что освободить те территории Запорожской области, которые заняты Вооружёнными силами Украины, можно «намного быстрее, чем кажется».

9 октября он сообщил, что казарма украинской артиллерийской бригады подверглась обстрелу в Запорожье.

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