Рогов сообщил об обстреле казармы украинской артиллерийской бригады в Запорожье
«Букеты «Герани» расцвели в казарме карателей 55-й артиллерийской бригады боевиков (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского», — написал он в Telegram.
Количество ликвидированных военнослужащих ВСУ уточняется, отметил Рогов.
Он подчеркнул, что город Запорожье будет освобождён.
Ранее полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв сообщил, что удар беспилотников по городу Белая Церковь был нанесён по казарме 72-й отдельной механизированной бригады украинских военнослужащих.