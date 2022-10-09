Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что казарма украинской артиллерийской бригады подверглась обстрелу в Запорожье.

«Букеты «Герани» расцвели в казарме карателей 55-й артиллерийской бригады боевиков (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского», — написал он в Telegram.

Количество ликвидированных военнослужащих ВСУ уточняется, отметил Рогов.

Он подчеркнул, что город Запорожье будет освобождён.

Ранее полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв сообщил, что удар беспилотников по городу Белая Церковь был нанесён по казарме 72-й отдельной механизированной бригады украинских военнослужащих.