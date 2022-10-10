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В небе над Херсоном прозвучало не менее десяти взрывов

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) 10 октября, предположительно, запустили не менее десяти ракет в небо над Херсоном.
В небе над Херсоном прозвучало не менее десяти взрывов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Следы от ракет ПВО в небе не видны, но слышны взрывы.

Официального подтверждения информации нет.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что наступление украинских войск в регионе захлебнулось. 

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