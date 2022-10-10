В небе над Херсоном прозвучало не менее десяти взрывов
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) 10 октября, предположительно, запустили не менее десяти ракет в небо над Херсоном.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Следы от ракет ПВО в небе не видны, но слышны взрывы.
Официального подтверждения информации нет.
Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что наступление украинских войск в регионе захлебнулось.
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