В небе над Херсоном прозвучало не менее десяти взрывов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) 10 октября, предположительно, запустили не менее десяти ракет в небо над Херсоном.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. Следы от ракет ПВО в небе не видны, но слышны взрывы. Официального подтверждения информации нет. Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что наступление украинских войск в регионе захлебнулось.