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Марочко заявил о непрекращающихся попытках ВСУ прорвать оборону на Луганском направлении

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Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил в эфире «Соловьёв LIVE» о непрекращающихся попытках Вооружённых сил Украины прорвать оборону на Луганском направлении.
Марочко заявил о непрекращающихся попытках ВСУ прорвать оборону на Луганском направлении
  • РИА Новости

«В некоторых местах противник не прекращает попыток прорвать нашу линию обороны, причём превосходящими силами», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что на «опасных участках», где предполагались прорывы, было усиление. 

Также Марочко заявил, что российские войска на некоторых направлениях имеют успехи, а Украина несёт колоссальные потери.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России сорвали попытки украинских военных форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении, по ВСУ были нанесены удары ракетными войсками и артиллерией.

4 октября Марочко сообщал, что украинские войска пытаются прорвать оборону ЛНР под Кременной, но ситуация контролируемая.

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