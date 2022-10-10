Марочко заявил о непрекращающихся попытках ВСУ прорвать оборону на Луганском направлении

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил в эфире «Соловьёв LIVE» о непрекращающихся попытках Вооружённых сил Украины прорвать оборону на Луганском направлении.

«В некоторых местах противник не прекращает попыток прорвать нашу линию обороны, причём превосходящими силами», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что на «опасных участках», где предполагались прорывы, было усиление.

Также Марочко заявил, что российские войска на некоторых направлениях имеют успехи, а Украина несёт колоссальные потери.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России сорвали попытки украинских военных форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении, по ВСУ были нанесены удары ракетными войсками и артиллерией.

4 октября Марочко сообщал, что украинские войска пытаются прорвать оборону ЛНР под Кременной, но ситуация контролируемая.