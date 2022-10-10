Армия России сорвала планы ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР
Об этом сообщило российское Минобороны.
«На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Макеевка и Райгородка Луганской Народной Республики. Сосредоточенным огнём ракетных войск и артиллерии все попытки ВСУ навести переправы через реку были сорваны», — говорится в сводке.
Также Вооружённые силы России отразили попытки ВСУ наступать на Купянском направлении.
Потери противника составили более 40 человек, пять танков и четыре бронированные машины.