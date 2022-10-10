Узнать больше

Армия России сорвала планы ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР

Короткая ссылка
Вооружённые силы России сорвали попытки украинских военных форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении, по ВСУ были нанесены удары ракетными войсками и артиллерией.

Об этом сообщило российское Минобороны.

«На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Макеевка и Райгородка Луганской Народной Республики. Сосредоточенным огнём ракетных войск и артиллерии все попытки ВСУ навести переправы через реку были сорваны», — говорится в сводке.

Также Вооружённые силы России отразили попытки ВСУ наступать на Купянском направлении.

Потери противника составили более 40 человек, пять танков и четыре бронированные машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить