Вооружённые силы России сорвали попытки украинских военных форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении, по ВСУ были нанесены удары ракетными войсками и артиллерией.

Об этом сообщило российское Минобороны.

«На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Макеевка и Райгородка Луганской Народной Республики. Сосредоточенным огнём ракетных войск и артиллерии все попытки ВСУ навести переправы через реку были сорваны», — говорится в сводке.

Также Вооружённые силы России отразили попытки ВСУ наступать на Купянском направлении.

Потери противника составили более 40 человек, пять танков и четыре бронированные машины.