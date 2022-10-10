МО России: отражены попытки наступления ВСУ на Купянском направлении
Об этом сообщило Минобороны России.
«На Купянском направлении противник силами четырёх ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населённых пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка. Все атаки подразделений ВСУ отражены», — говорится в сводке.
8 октября Минобороны также сообщило, что российские войска отразили все атаки украинских военных на Купянском направлении, потери ВСУ составили более 100 человек.