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МО России: отражены попытки наступления ВСУ на Купянском направлении

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Вооружённые силы России отразили попытки ВСУ наступать на Купянском направлении. Потери противника составили более 40 человек, пять танков и четыре бронированные машины.

Об этом сообщило Минобороны России.

«На Купянском направлении противник силами четырёх ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населённых пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка. Все атаки подразделений ВСУ отражены», — говорится в сводке.

8 октября Минобороны также сообщило, что российские войска отразили все атаки украинских военных на Купянском направлении, потери ВСУ составили более 100 человек.

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