Глава офиса Зеленского удалил пост в Telegram с угрозами в адрес Белоруссии
- РИА Новости
В посте Ермак угрожал Минску «последствиями».
Это сообщение было опубликовано после заявлений белорусского лидера Александра Лукашенко о планах Киева напасть на Белоруссию.
«Готовы ли он к последствиям собственных решений? И оценивают ли масштаб этих последствий для них», — написал Ермак.
Согласно информации TGStat, посмотреть сообщение Ермака успели более 30 тыс. пользователей.
Ранее украинского посла в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии, где вручили ноту, в которой сообщалось о планах Киева нанести удар по белорусской территории.