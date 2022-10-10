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Глава офиса Зеленского удалил пост в Telegram с угрозами в адрес Белоруссии

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак удалил пост в Telegram-канале с угрозами в адрес Белоруссии.
Глава офиса Зеленского удалил пост в Telegram с угрозами в адрес Белоруссии
  • РИА Новости

В посте Ермак угрожал Минску «последствиями».

Это сообщение было опубликовано после заявлений белорусского лидера Александра Лукашенко о планах Киева напасть на Белоруссию.

«Готовы ли он к последствиям собственных решений? И оценивают ли масштаб этих последствий для них», — написал Ермак.

Согласно информации TGStat, посмотреть сообщение Ермака успели более 30 тыс. пользователей.

Ранее украинского посла в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии, где вручили ноту, в которой сообщалось о планах Киева нанести удар по белорусской территории. 

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