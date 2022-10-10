Лукашенко: Польша готова за два-три часа перебросить войска на границу

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Польша готова перебросить войска на границу за два-три часа.

Видео выступления Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Если нужно, в момент «Ч», как военные говорят, они перебросят свои войска в течение двух-трёх часов снова на границу, на те позиции, где они должны находиться», — сказал он.

Он отметил, что, «защищая границу с Беларусью», поляки привлекали ВС, которые позже отвели, показав, что они якобы «уходят».

«Ничего подобного», — сказал Лукашенко.

По его словам, польские войска были отведены до сотни километров от границы, чтобы запастись оружием натовских образцов.

Ранее сообщалось, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.

Лукашенко предупредил, что Белоруссия «достойно ответит» любому противнику.