Лукашенко предупредил, что Белоруссия «достойно ответит» любому противнику

Белоруссия в случае необходимости даст достойный ответ любому противнику, страна готовилась к этому «не один десяток лет», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Я поручил Минобороны и Комитету госбезопасности проработать возможный комплекс мер по контролю за ситуацией и реагированию на неё. Но ещё раз предупреждаю вас — мы достойно ответим любому противнику. Мы к этому готовились не один десяток лет. Если надо будет, мы ответим. Не дай бог, конечно», — приводит слова президента БЕЛТА.

Он обратил внимание на роль разведки, ответственных военных и гражданских лиц, которые не должны «прозевать».

«Мы должны знать всё, что происходит возле наших границ», — сказал Лукашенко.

Глава государства также сообщил, что НАТО и ряд европейских стран рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии.