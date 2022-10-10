Госслужба по ЧС Украины сообщила, что электроснабжение отсутствует в пяти областях страны

Электроснабжение пропало в пяти областях Украины, оно также частично нарушено в других регионах, сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Об этом стало известно после массированного удара по объектам инфраструктуры Украины.

«Отсутствует электроснабжение в пяти областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично», — цитирует службу РИА Новости.

Также Госспецсвязь Украины сообщила, что перебои в работе мобильной связи наблюдаются в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, а также в Харькове и Житомире.

Утром 10 октября Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Цель удара была достигнута, а все назначенные объекты были поражены.