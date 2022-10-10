Депутат Шхагошев: Россия всегда бьёт по терроризму очень жёстко
- РИА Новости
«Россия всегда бьёт очень жёстко по терроризму. Сегодняшний массированный удар — это ответ на все террористические акты по территории России, который позволил себе киевский режим», — сказал парламентарий.
Он добавил, что это — сигнал «всем силам, которые сегодня занимаются разжиганием этого конфликта».
«Это касается в первую очередь Вашингтона, это касается всех партнёров киевского режима. Ждём включения в этот процесс разума и здравого смысла», — заключил собеседник RT.
Утром 10 октября Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.
Цель удара была достигнута, а все назначенные объекты были поражены.
Президент России предупредил, что, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на российской территории, ответ Москвы будет жёстким.