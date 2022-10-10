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Депутат Шхагошев: Россия всегда бьёт по терроризму очень жёстко

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.
Депутат Шхагошев: Россия всегда бьёт по терроризму очень жёстко
  • РИА Новости

«Россия всегда бьёт очень жёстко по терроризму. Сегодняшний массированный удар — это ответ на все террористические акты по территории России, который позволил себе киевский режим», — сказал парламентарий.

Он добавил, что это — сигнал «всем силам, которые сегодня занимаются разжиганием этого конфликта».

«Это касается в первую очередь Вашингтона, это касается всех партнёров киевского режима. Ждём включения в этот процесс разума и здравого смысла», — заключил собеседник RT.

Утром 10 октября Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Цель удара была достигнута, а все назначенные объекты были поражены.

Президент России предупредил, что, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на российской территории, ответ Москвы будет жёстким.

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