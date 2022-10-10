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Песков рекомендовал адресовать Минобороны вопросы об ударах на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал адресовать Минобороны вопросы об ударах на Украине.
Песков рекомендовал адресовать Минобороны вопросы об ударах на Украине
  • РИА Новости

Он сообщил, что удары происходят в рамках специальной военной операции на Украине. 

Песков объяснил журналистам, что информации касательно этих ударов нужно ждать от Министерства обороны России и «адресовать вопросы именно к Минобороны».

Утром 10 октября СМИ на Украине сообщили о взрывах в Киеве. Также появились сообщения о взрывах в других городах Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве и ряде украинских регионов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов.

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