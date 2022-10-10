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Илан Шор: присоединение Молдавии к санкциям было бы объявлением войны своему же народу

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Председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, что возможное присоединение Кишинёва к антироссийским санкциям означало бы объявление войны собственному народу.
Илан Шор: присоединение Молдавии к санкциям было бы объявлением войны своему же народу
  • РИА Новости

«Присоединение молдавских властей к санкциям против правительства (России. — RT) — это то же самое, что объявить войну собственному народу», — цитирует его РИА Новости.

При этом политик допустил, что правительство Молдавии совершит «такую глупость».

На данный момент Шор находится за пределами Молдавии, так как там его ждёт заключение, уточняет агентство.

Ранее в партии «Шор» потребовали отставки главы МИД Молдавии после нападения на посольство России.

Кроме того, 4 октября  представители партии «Шор» в ходе 17-го дня бессрочного протеста провели пикет у здания правительства в Кишинёве.

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