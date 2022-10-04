В Кишинёве участники протестов провели пикет у здания правительства

В Кишинёве сторонники и представители оппозиционной партии «Шор» в ходе 17-го дня бессрочного протеста провели пикет у здания правительства.

Об этом сообщило РИА Новости.

Акция проходит мирно, её участники требуют отставки вице-премьера Андрея Спыну, так как подозревают его в сокрытии доходов и нелегальном хранении средств в офшорах.

«Мы требуем отставки Спыну. В СМИ появилась информация, что он не задекларировал порядка $43 миллионов. Эта власть обворовывает людей», — заявил представитель партии «Шор» Юрий Кузнецов.

Также протестующие напомнили, что президент Молдавии Майя Санду утверждала, что к власти в республике придут честные люди.

«Санду говорит, что Спыну заработал свои миллионы честно в частном секторе. Где этот сектор? При этом президент называет протестующих ворами», — заявил в ходе митинга городской депутат Сергей Бургуджи.

2 октября сообщалось, что порядка 40 тыс. человек принимают участие в антиправительственном протесте в центре Кишинёва.

По словам лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, протестные акции в Молдавии будут продолжаться до тех пор, пока не пройдут досрочные выборы в парламент республики.