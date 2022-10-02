Организатор заявил, что в протесте в Кишинёве участвуют около 40 тысяч человек

Порядка 40 тыс. человек принимают участие в антиправительственном протесте в центре Кишинёва. Об этом заявил один из организаторов митинга, член партии «Шор» Дину Цуркану.

«Мы очень рады сообщить, что у нас сегодня около 40 тыс. людей, которые приехали со всей страны: с юга до севера, в том числе и Кишинёв!» — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в Кишинёве оппозиционеры установили палатки возле здания администрации президента Молдавии Майи Санду.

По словам лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, протестные акции в Молдавии будут продолжаться до тех пор, пока не пройдут досрочные выборы в парламент республики.