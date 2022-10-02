Организатор заявил, что в протесте в Кишинёве участвуют около 40 тысяч человек
- РИА Новости
«Мы очень рады сообщить, что у нас сегодня около 40 тыс. людей, которые приехали со всей страны: с юга до севера, в том числе и Кишинёв!» — приводит РИА Новости его слова.
Ранее в Кишинёве оппозиционеры установили палатки возле здания администрации президента Молдавии Майи Санду.
По словам лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, протестные акции в Молдавии будут продолжаться до тех пор, пока не пройдут досрочные выборы в парламент республики.