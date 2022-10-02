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Организатор заявил, что в протесте в Кишинёве участвуют около 40 тысяч человек

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Порядка 40 тыс. человек принимают участие в антиправительственном протесте в центре Кишинёва. Об этом заявил один из организаторов митинга, член партии «Шор» Дину Цуркану.
Организатор заявил, что в протесте в Кишинёве участвуют около 40 тысяч человек
  • РИА Новости

«Мы очень рады сообщить, что у нас сегодня около 40 тыс. людей, которые приехали со всей страны: с юга до севера, в том числе и Кишинёв!» — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в Кишинёве оппозиционеры установили палатки возле здания администрации президента Молдавии Майи Санду.

По словам лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, протестные акции в Молдавии будут продолжаться до тех пор, пока не пройдут досрочные выборы в парламент республики.

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