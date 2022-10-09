В партии «Шор» требуют отставки главы МИД Молдавии после нападения на посольство России

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор требует отставки вице-премьер-министра — министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Николая Попеску после состоявшегося нападения на посольство России в Кишинёве.

«Отправить в отставку главу МИДЕИ Попеску, который оказался глух и нем по отношению к вандалам», — написал Шор в своём Telegram-канале.

По его словам, Попеску работает против своей страны.

Он отметил, что для Молдавии отношения с Россией имеют стратегический характер.

Ранее посольство России в Молдавии направило Кишинёву ноту протеста из-за враждебной акции у здания дипмиссии, во время которой взрывали петарды и были предприняты попытки проникнуть в посольский комплекс.