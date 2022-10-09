Спикер парламента Молдавии Гросу сообщил об усилении погранконтроля для приезжих из России
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«В то же время наши органы в области безопасности немного адаптировали протоколы, чтобы быть уверенными, что не прибывают и те, у кого недобрые намерения», — цитирует Гросу РИА Новости.
Он пояснил, что речь идёт о гражданах, которые имеют двойное гражданство и намерены вернуться в Молдавию с целью избежать призыва на военную службу.
Ранее посольство России в Молдавии направило Кишинёву ноту протеста из-за враждебной акции у здания дипмиссии, во время которой взрывали петарды и были предприняты попытки проникнуть в посольский комплекс.