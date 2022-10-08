Посольство России направило Кишинёву ноту протеста в связи с акцией у дипмиссии в Молдавии
- РИА Новости
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«Молдавской Стороне направлена Нота протеста», — сказано в Telegram-канале посольства.
Там пояснили, что вечером 7 октября «при попустительстве властей» здание российского дипломатического представительства было повреждено выстрелами петард.
Кроме того, злоумышленники нанесли «оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии».
Посольство ожидает, что виновные будут наказаны, сказано в заявлении.
20 сентября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на здание посольства России в Оттаве.