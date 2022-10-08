Посольство России направило Кишинёву ноту протеста в связи с акцией у дипмиссии в Молдавии

Посольство России в Молдавии направило Кишинёву ноту протеста из-за враждебной акции у здания дипмиссии, во время которой у здания взрывались петарды и были предприняты попытки проникнуть в посольский комплекс.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

«Молдавской Стороне направлена Нота протеста», — сказано в Telegram-канале посольства. Там пояснили, что вечером 7 октября «при попустительстве властей» здание российского дипломатического представительства было повреждено выстрелами петард. Кроме того, злоумышленники нанесли «оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии». Посольство ожидает, что виновные будут наказаны, сказано в заявлении. 20 сентября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на здание посольства России в Оттаве.