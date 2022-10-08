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Посольство России направило Кишинёву ноту протеста в связи с акцией у дипмиссии в Молдавии

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Посольство России в Молдавии направило Кишинёву ноту протеста из-за враждебной акции у здания дипмиссии, во время которой у здания взрывались петарды и были предприняты попытки проникнуть в посольский комплекс.
Посольство России направило Кишинёву ноту протеста в связи с акцией у дипмиссии в Молдавии
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Молдавской Стороне направлена Нота протеста», — сказано в Telegram-канале посольства.

Там пояснили, что вечером 7 октября «при попустительстве властей» здание российского дипломатического представительства было повреждено выстрелами петард.

Кроме того, злоумышленники нанесли «оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии».

Посольство ожидает, что виновные будут наказаны, сказано в заявлении.

20 сентября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на здание посольства России в Оттаве.

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