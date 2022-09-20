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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на посольство России в Канаде

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на здание посольства России в Оттаве.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на посольство России в Канаде
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Сотрудники посольства России в Канаде заявили, что на здание напали с «коктейлем Молотова». Видеозапись с нападением неизвестного передана местной полиции», — говорится в сообщении.

19 сентября МИД России вызвал посла Канады Элисон Леклэр, ей заявлен решительный протест после того, как неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в российское посольство в Оттаве, а демонстранты блокировали вход в консульский отдел.

Посольство России в Канаде расценивает нападение на здание дипмиссии как попытку террористического акта. 

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