Посольство России в Канаде расценило нападение на здание как попытку теракта

Посольство России в Канаде расценивает нападение на здание дипмиссии как попытку террористического акта. Ведомство передало полиции видеозапись с нападением человека, бросившего в посольство бутылку с зажигательной смесью.

Об этом заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.

«Мы передали канадской полиции запись видеокадров случившегося и рассчитываем, что будет проведено тщательное расследование, результатом которого, как я надеюсь, станет задержание этого злоумышленника», — сказал дипломат.

Он выразил надежду на то, что канадские правоохранительные органы усилят меры по обеспечению безопасности российских дипмиссий.

«В данном случае речь идет, по сути, о попытке совершить террористический акт. Получается, что в следующий раз может произойти более серьёзное нападение. И пока полиция будет реагировать, это нападение может повлечь жертвы среди сотрудников наших дипмиссий или нанести непоправимый урон нашей собственности», — сказал Степанов.

Инцидент произошёл в ночь на 12 сентября, после полуночи.

Неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью через забор на территорию посольства и убежал. Состав смеси не воспламенился.

19 сентября МИД России вызвал посла Канады Элисон ЛеКлэр, ей заявлен решительный протест после того, как неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в российское посольство в Оттаве, а демонстранты блокировали вход в консульский отдел.

Всё это произошло «при попустительстве прибывшего наряда полиции».