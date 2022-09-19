МИД России вызвал посла Канады из-за нападения на российское посольство в Оттаве
- РИА Новости
«Внимание главы канадской дипмиссии привлечено к тому, что, как и в других аналогичных случаях враждебных акций против дипломатических представительств Российской Федерации в Канаде, правоохранительные органы не предотвратили указанные инциденты и не задержали виновных», — заявило российское Министерство иностранных дел.
Москва потребовала незамедлительно принять меры по охране российских загранучреждений и сотрудников и членов их семей.
Как подчеркнул МИД, это должно быть сделано в соответствии с обязательствами канадской стороны по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.