МИД России вызвал посла Канады из-за нападения на российское посольство в Оттаве

МИД России вызвал посла Канады Элисон ЛеКлэр, ей заявлен решительный протест после того, как неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в российское посольство в Оттаве, а демонстранты блокировали вход в консульский отдел. Всё это произошло «при попустительстве прибывшего наряда полиции».

«Внимание главы канадской дипмиссии привлечено к тому, что, как и в других аналогичных случаях враждебных акций против дипломатических представительств Российской Федерации в Канаде, правоохранительные органы не предотвратили указанные инциденты и не задержали виновных», — заявило российское Министерство иностранных дел.

Москва потребовала незамедлительно принять меры по охране российских загранучреждений и сотрудников и членов их семей.

Как подчеркнул МИД, это должно быть сделано в соответствии с обязательствами канадской стороны по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.