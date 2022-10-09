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На Николаево-Криворожском направлении две бригады ВСУ потеряли более 30% личного состава

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Две бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) потеряли более чем 30% личного состава на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
На Николаево-Криворожском направлении две бригады ВСУ потеряли более 30% личного состава
  • AFP

Отмечается, что потери понесли 96-й и 98-й батальоны 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады украинских войск.

«На Николаево-Криворожском направлении в результате понесённых значительных потерь в живой силе и технике противник масштабных наступательных действий не предпринимал», — добавили в Минобороны.

Кроме того, стало известно, что потери ВСУ за сутки на Николаево-Криворожском направлении превысили 200 военнослужащих.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные отразили атаки ВСУ на Луганском направлении, более 120 военнослужащих и три танка противника уничтожены.

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