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МО: ВСУ потеряли более 200 военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении за сутки

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Потери ВСУ за сутки на Николаево-Криворожском направлении превысили 200 военнослужащих.
МО: ВСУ потеряли более 200 военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России.

«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевая бронированная машина, три орудия и 7 автомобилей», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Березнеговатое Николаевской области был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, на котором хранилось более 200 ракет к американским РСЗО HIMARS, а также «Ураган».

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили более 160 иностранных наёмников в городе Запорожье посредством высокоточного удара.

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