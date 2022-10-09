МО: ВСУ потеряли более 200 военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении за сутки

Потери ВСУ за сутки на Николаево-Криворожском направлении превысили 200 военнослужащих.

Об этом сообщило Минобороны России.

«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевая бронированная машина, три орудия и 7 автомобилей», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Березнеговатое Николаевской области был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, на котором хранилось более 200 ракет к американским РСЗО HIMARS, а также «Ураган».

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили более 160 иностранных наёмников в городе Запорожье посредством высокоточного удара.