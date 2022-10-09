ВС России отразили атаки ВСУ на Луганском направлении
- РИА Новости
«На Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населённых пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской Народной Республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артёмовск и Зайцево Донецкой Народной Республики», — заявил Конашенков.
Также было уничтожено семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.
Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что наступление украинских войск в регионе захлебнулось.