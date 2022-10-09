Узнать больше

ВС России отразили атаки ВСУ на Луганском направлении

Короткая ссылка
Российские военные отразили атаки ВСУ на Луганском направлении, более 120 военнослужащих и три танка противника уничтожены, сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВС России отразили атаки ВСУ на Луганском направлении
  • РИА Новости

«На Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населённых пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской Народной Республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артёмовск и Зайцево Донецкой Народной Республики», — заявил Конашенков.

Также было уничтожено семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что наступление украинских войск в регионе захлебнулось. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить