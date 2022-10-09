ВС России отразили атаки ВСУ на Луганском направлении

Российские военные отразили атаки ВСУ на Луганском направлении, более 120 военнослужащих и три танка противника уничтожены, сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости