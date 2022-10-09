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ВКС России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наёмников на острове Хортица

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ВКС России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наёмников на острове Хортица и бригады «Барс» в районе Запорожья.
ВКС России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наёмников на острове Хортица
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наёмников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье», — говорится в сообщении.

8 октября Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили более 160 иностранных наёмников посредством высокоточного удара.

Также стало известно, что российская авиация уничтожила более 100 украинских военных за сутки в Донецкой Народной Республике.

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