Минобороны России: российская авиация уничтожила более 100 украинских военных в ДНР
- РИА Новости
«В районах населённых пунктов Северск, Новое и Ямполовка Донецкой Народной Республики уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники», — сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Также отмечается, что ВС России уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов на Краснолиманском направлении.
Ранее в ведомстве сообщили, что ракетные войска, артиллерия, а также оперативно-тактическая и армейская авиация России уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи ВСУ.