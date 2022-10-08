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Минобороны России: российская авиация уничтожила более 100 украинских военных в ДНР

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В Министерстве обороны России сообщили, что российская авиация уничтожила более 100 украинских военных за сутки в Донецкой Народной Республике.
Минобороны России: российская авиация уничтожила более 100 украинских военных в ДНР
  • РИА Новости

«В районах населённых пунктов Северск, Новое и Ямполовка Донецкой Народной Республики уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники», — сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Также отмечается, что ВС России уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов на Краснолиманском направлении.

Ранее в ведомстве сообщили, что ракетные войска, артиллерия, а также оперативно-тактическая и армейская авиация России уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи ВСУ.

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