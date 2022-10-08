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Минобороны: авиация и артиллерия России уничтожили четыре склада и узел связи ВСУ

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Ракетные войска, артиллерия, а также оперативно-тактическая и армейская авиация России уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны России.
Минобороны: авиация и артиллерия России уничтожили четыре склада и узел связи ВСУ
  • РИА Новости

«Уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населённых пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Успеновка Запорожской области, Новая Каменка Херсонской области и города Николаева», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что ВС России уничтожили узел связи украинской группировки войск в районе населённого пункта Высшее Солёное Харьковской области.

Кроме того, поражены живая сила, военная техника ВСУ в 174 районах и 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Ранее в Минобороны сообщили, что командующим объединённой группировкой войск России в районе СВО назначен генерал армии Сергей Суровикин.

Там также сообщили, что группировка российских войск на Николаево-Криворожском и Запорожском направлениях обеспечивается в полном объёме.

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