МИД России: Украина пытается спровоцировать Молдавию на силовые действия в Приднестровье

Украинские власти пытаются спровоцировать Молдавию на силовые действия в непризнанном Приднестровье. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

В интервью ТАСС он напомнил о серии террористических актов в Приднестровье весной.

«Одновременно Киев раскручивает тезис об угрозе, якобы исходящей от российских военных, которые несут службу на левом берегу Днестра. Цель очевидна — попытаться спровоцировать молдавские власти на силовые действия (в Приднестровье. — RT)», — заявил Полищук.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Виталий Тряпицын заявил, что важно, чтобы внешние игроки, особенно соседние страны, осознавали риски «разморозки» конфликта в Приднестровье.

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что миротворческая миссия в Приднестровье продолжится до тех пор, пока конфликт не будет полностью урегулирован.