МИД России: Украина пытается спровоцировать Молдавию на силовые действия в Приднестровье
- РИА Новости
В интервью ТАСС он напомнил о серии террористических актов в Приднестровье весной.
«Одновременно Киев раскручивает тезис об угрозе, якобы исходящей от российских военных, которые несут службу на левом берегу Днестра. Цель очевидна — попытаться спровоцировать молдавские власти на силовые действия (в Приднестровье. — RT)», — заявил Полищук.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Виталий Тряпицын заявил, что важно, чтобы внешние игроки, особенно соседние страны, осознавали риски «разморозки» конфликта в Приднестровье.
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что миротворческая миссия в Приднестровье продолжится до тех пор, пока конфликт не будет полностью урегулирован.