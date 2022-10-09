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МИД России: Украина пытается спровоцировать Молдавию на силовые действия в Приднестровье

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Украинские власти пытаются спровоцировать Молдавию на силовые действия в непризнанном Приднестровье. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
МИД России: Украина пытается спровоцировать Молдавию на силовые действия в Приднестровье
  • РИА Новости

В интервью ТАСС он напомнил о серии террористических актов в Приднестровье весной.

«Одновременно Киев раскручивает тезис об угрозе, якобы исходящей от российских военных, которые несут службу на левом берегу Днестра. Цель очевидна — попытаться спровоцировать молдавские власти на силовые действия (в Приднестровье. — RT)», — заявил Полищук.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Виталий Тряпицын заявил, что важно, чтобы внешние игроки, особенно соседние страны, осознавали риски «разморозки» конфликта в Приднестровье

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что миротворческая миссия в Приднестровье продолжится до тех пор, пока конфликт не будет полностью урегулирован.

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