В МИД России предупредили об опасности эскалации в Приднестровье

Посол по особым поручениям МИД России Виталий Тряпицын заявил, что важно, чтобы внешние игроки, особенно соседние страны, осознавали риски «разморозки» конфликта в Приднестровье. Об этом сообщило РИА Новости.

«Да, опасность эскалации есть», — сказал он.

Тряпицын отметил, что, по его мнению, обе стороны хорошо понимают, чем чревата «разморозка» конфликта.

Дипломат напомнил, что в период апреля — июня в Приднестровье был «совершён ряд откровенно террористических актов», следы которых, как отмечают в Тирасполе, «ведут на Украину».

В конце апреля в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности из-за серии терактов.

23 августа лидер Приднестровья Вадим Красносельский продлил действие особых мер безопасности в связи с угрозой терактов на 15 дней.