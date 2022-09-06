В МИД России предупредили об опасности эскалации в Приднестровье
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«Да, опасность эскалации есть», — сказал он.
Тряпицын отметил, что, по его мнению, обе стороны хорошо понимают, чем чревата «разморозка» конфликта.
Дипломат напомнил, что в период апреля — июня в Приднестровье был «совершён ряд откровенно террористических актов», следы которых, как отмечают в Тирасполе, «ведут на Украину».
В конце апреля в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности из-за серии терактов.
23 августа лидер Приднестровья Вадим Красносельский продлил действие особых мер безопасности в связи с угрозой терактов на 15 дней.