В Приднестровье на 15 дней продлили высокий уровень террористической опасности
- РИА Новости
«Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской республики срок действия высокого — «жёлтого» — уровня террористической опасности на 15 суток», — говорится в соответствующем указе.
Введённые меры предусматривают усиленное патрулирование в населённых пунктах, на въезде в которые были ранее установлены блокпосты и вооружённая охрана.
Ранее глава официального представительства ПМР в России Леонид Манаков заявил, что жители непризнанной Приднестровской Молдавской республики поддерживают миротворческую деятельность России.