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В Приднестровье на 15 дней продлили высокий уровень террористической опасности

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Лидер Приднестровья Вадим Красносельский продлил действие особых мер безопасности в связи с угрозой терактов на 15 дней.
В Приднестровье на 15 дней продлили высокий уровень террористической опасности
  • РИА Новости

«Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской республики срок действия высокого — «жёлтого» — уровня террористической опасности на 15 суток», — говорится в соответствующем указе.

Введённые меры предусматривают усиленное патрулирование в населённых пунктах, на въезде в которые были ранее установлены блокпосты и вооружённая охрана.

Ранее глава официального представительства ПМР в России Леонид Манаков заявил, что жители непризнанной Приднестровской Молдавской республики поддерживают миротворческую деятельность России.

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