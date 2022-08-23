В Приднестровье на 15 дней продлили высокий уровень террористической опасности

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский продлил действие особых мер безопасности в связи с угрозой терактов на 15 дней.

«Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской республики срок действия высокого — «жёлтого» — уровня террористической опасности на 15 суток», — говорится в соответствующем указе.

Введённые меры предусматривают усиленное патрулирование в населённых пунктах, на въезде в которые были ранее установлены блокпосты и вооружённая охрана.

Ранее глава официального представительства ПМР в России Леонид Манаков заявил, что жители непризнанной Приднестровской Молдавской республики поддерживают миротворческую деятельность России.