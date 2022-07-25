В Приднестровье заявили, что жители поддерживают миротворческую деятельность России

Жители непризнанной Приднестровской Молдавской республики поддерживают миротворческую деятельность России. Об этом заявил глава официального представительства ПМР в России Леонид Манаков.

«Народ Приднестровья никогда ни при каких обстоятельствах не высказал каких-либо других мнений, как только за Россию, вместе с Россией, и исключительно высоко ценит именно миротворческую деятельность», — приводит ТАСС его слова, сказанные в ходе круглого стола «30-летие российской миротворческой миссии в Приднестровье» в Общественной палате России.

Манаков добавил, что жители Приднестровья настаивают на продолжении миротворческой миссии.

Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что миротворческая миссия в Приднестровье продолжится до тех пор, пока конфликт не будет полностью урегулирован.