В Приднестровье заявили, что жители поддерживают миротворческую деятельность России
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«Народ Приднестровья никогда ни при каких обстоятельствах не высказал каких-либо других мнений, как только за Россию, вместе с Россией, и исключительно высоко ценит именно миротворческую деятельность», — приводит ТАСС его слова, сказанные в ходе круглого стола «30-летие российской миротворческой миссии в Приднестровье» в Общественной палате России.
Манаков добавил, что жители Приднестровья настаивают на продолжении миротворческой миссии.
Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что миротворческая миссия в Приднестровье продолжится до тех пор, пока конфликт не будет полностью урегулирован.