В Приднестровье заявили, что жители поддерживают миротворческую деятельность России

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Жители непризнанной Приднестровской Молдавской республики поддерживают миротворческую деятельность России. Об этом заявил глава официального представительства ПМР в России Леонид Манаков.
В Приднестровье заявили, что жители поддерживают миротворческую деятельность России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Народ Приднестровья никогда ни при каких обстоятельствах не высказал каких-либо других мнений, как только за Россию, вместе с Россией, и исключительно высоко ценит именно миротворческую деятельность», — приводит ТАСС его слова, сказанные в ходе круглого стола «30-летие российской миротворческой миссии в Приднестровье» в Общественной палате России.

Манаков добавил, что жители Приднестровья настаивают на продолжении миротворческой миссии. 

Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что миротворческая миссия в Приднестровье продолжится до тех пор, пока конфликт не будет полностью урегулирован.

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