Глава МИД Литвы призвал поставлять Украине оружие по принципу «всё, что имеем»
- AP
- © Petr David Josek
«Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что Украине нужно «всё, что мы имеем», не приводя никаких аргументов типа «мы просто даём джавелины и стингеры и, может, ещё что-то», — сказал литовский министр «Укринформу».
По его словам, украинская армия способна использовать оружие НАТО.
Также премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что переговоры о вступлении Украины в Североатлантический альянс должны начаться немедленно.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен отмечал, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.