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Глава МИД Литвы призвал поставлять Украине оружие по принципу «всё, что имеем»

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Европа должна передавать Украине оружие по принципу «всё, что имеем».
Глава МИД Литвы призвал поставлять Украине оружие по принципу «всё, что имеем»
  • AP
  • © Petr David Josek

«Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что Украине нужно «всё, что мы имеем», не приводя никаких аргументов типа «мы просто даём джавелины и стингеры и, может, ещё что-то», — сказал литовский министр «Укринформу».

По его словам, украинская армия способна использовать оружие НАТО.

Также премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что переговоры о вступлении Украины в Североатлантический альянс должны начаться немедленно.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен отмечал, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.

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