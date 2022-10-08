Глава МИД Литвы призвал поставлять Украине оружие по принципу «всё, что имеем»

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Европа должна передавать Украине оружие по принципу «всё, что имеем».

«Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что Украине нужно «всё, что мы имеем», не приводя никаких аргументов типа «мы просто даём джавелины и стингеры и, может, ещё что-то», — сказал литовский министр «Укринформу».

По его словам, украинская армия способна использовать оружие НАТО.

Также премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что переговоры о вступлении Украины в Североатлантический альянс должны начаться немедленно.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен отмечал, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.