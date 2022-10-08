Подразделения ДНР ведут зачистку Первомайского в районе Донецка

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики — 11-й полк и батальон «Сомали» — развивают успех и ведут зачистку села Первомайского, сообщило республиканское силовое ведомство.

«Легендарные подразделения НМ ДНР, освободившие Пески — 11 полк и батальон «Сомали», — продолжают развивать успех и ведут зачистку села Первомайского», — говорится в сообщении Народной милиции республики.

Действия штурмовых групп поддерживает артиллерия, её огонь корректируется с помощью БПЛА.

В начале сентября заместитель командующего Народной милицией ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы расширяют плацдарм в районе населённого пункта Пески, чтобы полностью окружить Авдеевку.