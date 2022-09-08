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Басурин: союзные силы расширяют плацдарм у Песок для последующего окружения Авдеевки

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Союзные силы расширяют плацдарм в районе населённого пункта Пески, чтобы полностью окружить Авдеевку. Об этом заявил заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
Басурин: союзные силы расширяют плацдарм у Песок для последующего окружения Авдеевки
  • РИА Новости

«Сейчас мы расширяем плацдарм в районе Песок, это с выходом на Первомайское, на Опытное, дальше на Тоненькое, чтобы полностью окружить Авдеевку», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.

13 августа Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль союзными силами населённого пункта Пески в ДНР.

Как позднее сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, союзные силы взломали эшелонированную оборону украинских националистов в Донбассе.

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