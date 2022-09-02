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Шойгу: в районе Песков в Донбассе взломана эшелонированная оборона националистов

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Союзные силы взломали эшелонированную оборону украинских националистов в Донбассе, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания.
Шойгу: в районе Песков в Донбассе взломана эшелонированная оборона националистов
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

«За последние две недели Вооружённые силы России совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населённом пункте Пе‌ски. Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов», — сообщил министр.

При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых, добавил Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.

13 августа Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль союзными силами населённого пункта Пески в ДНР.

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