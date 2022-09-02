Шойгу: в районе Песков в Донбассе взломана эшелонированная оборона националистов
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«За последние две недели Вооружённые силы России совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населённом пункте Пески. Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов», — сообщил министр.
При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых, добавил Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.
13 августа Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль союзными силами населённого пункта Пески в ДНР.