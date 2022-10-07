Минобороны Белоруссии заявило о готовности выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных
- РИА Новости
«Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тыс. военнообязанных, и речь идёт о подготовленном резерве», — цитирует ТАСС заявление министерства.
29 сентября Министерство обороны Белоруссии напомнило гражданам, что в стране не проводится мобилизация, а все военные сборы носят плановый характер, они были заблаговременно утверждены правовыми актами.
Как отмечал министр обороны республики Виктор Хренин, региональная группировка войск Белоруссии и России готова к выполнению задач по защите Союзного государства.