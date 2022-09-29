Минобороны Белоруссии заявило, что в республике нет необходимости в мобилизации

Министерство обороны Белоруссии напомнило гражданам, что в стране не проводится мобилизация, а все военные сборы носят плановый характер, они были заблаговременно утверждены правовыми актами.

«Должностные лица военных комиссариатов продолжают выполнять стандартную ежедневную работу», — сообщило белорусское оборонное ведомство.

Повестки, приходящие гражданам из военных комиссариатов по месту жительства, информируют их об участии в плановых мероприятиях, отметили там.

«В стране нет необходимости проведения мобилизационных мероприятий», — говорится в сообщении.

28 сентября в Белоруссии была объявлена внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности одной из войсковых частей, она будет проходить в течение месяца.