Минобороны Белоруссии заявило, что в республике нет необходимости в мобилизации
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«Должностные лица военных комиссариатов продолжают выполнять стандартную ежедневную работу», — сообщило белорусское оборонное ведомство.
Повестки, приходящие гражданам из военных комиссариатов по месту жительства, информируют их об участии в плановых мероприятиях, отметили там.
«В стране нет необходимости проведения мобилизационных мероприятий», — говорится в сообщении.
28 сентября в Белоруссии была объявлена внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности одной из войсковых частей, она будет проходить в течение месяца.