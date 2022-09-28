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В Белоруссии объявлена проверка боевой и мобилизационной готовности воинской части

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В Белоруссии объявлена внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности одной из войсковых частей, она будет проходить в течение месяца.
В Белоруссии объявлена проверка боевой и мобилизационной готовности воинской части
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Сегодня в соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752, которая будет проходить в течение месяца», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

В ходе проверки будут отработаны такие вопросы, как призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки её боеготовности.

В конце августа белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что самолёты Су-24 Военно-воздушных сил Белоруссии переоборудованы, чтобы они могли нести ядерное оружие.

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