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Лукашенко: белорусские самолёты Су-24 переоборудованы под ядерное оружие

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолёты Су-24 переоборудованы для того, чтобы они могли нести ядерное оружие.
Лукашенко: белорусские самолёты Су-24 переоборудованы под ядерное оружие
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Лукашенко также отметил, что Беларусь готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада. 

«Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолёты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Всё готово!» — цитирует президента БЕЛТА.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии у Минска планов нападать на Украину.

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