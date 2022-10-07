Узнать больше

Аналитик прокомментировал решение Россельхознадзора о поставке овощей из Молдавии

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Научный руководитель Института региональных проблем, член общественного совета Росстата Дмитрий Журавлёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Россельхознадзор разрешил поставлять овощи с трёх предприятий Оргеевского района Молдавии.
Аналитик прокомментировал решение Россельхознадзора о поставке овощей из Молдавии
  • РИА Новости

«Мы хотим хороших отношений с молдавскими гражданами. Позиция госпожи Санду точно не изменится... В данном случае это такая сложная форма народной дипломатии… Мы хотим наладить отношения с регионами Молдавии, с теми отраслями, которым очень трудно в рамках нынешней молдавской политики», — объяснил Журавлёв.

По мнению собеседника RT, сельское хозяйство в Молдавии «в результате «блестящей» деятельности госпожи Санду загнётся».

Ранее стало известно, что Россельхознадзор разрешил поставлять фрукты и овощи с трёх предприятий Оргеевского района Молдавии.

Речь идёт о предприятиях Gt Petru Maler, Srl Laur Matei и Srl Rusmiliud.

В августе 2022 года были введены ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии.

Причиной были систематические выявления карантинных для стран — членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах, которые поступали из 34 регионов республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить