Научный руководитель Института региональных проблем, член общественного совета Росстата Дмитрий Журавлёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Россельхознадзор разрешил поставлять овощи с трёх предприятий Оргеевского района Молдавии.

«Мы хотим хороших отношений с молдавскими гражданами. Позиция госпожи Санду точно не изменится... В данном случае это такая сложная форма народной дипломатии… Мы хотим наладить отношения с регионами Молдавии, с теми отраслями, которым очень трудно в рамках нынешней молдавской политики», — объяснил Журавлёв.

По мнению собеседника RT, сельское хозяйство в Молдавии «в результате «блестящей» деятельности госпожи Санду загнётся».

Ранее стало известно, что Россельхознадзор разрешил поставлять фрукты и овощи с трёх предприятий Оргеевского района Молдавии.

Речь идёт о предприятиях Gt Petru Maler, Srl Laur Matei и Srl Rusmiliud.

В августе 2022 года были введены ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии.

Причиной были систематические выявления карантинных для стран — членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах, которые поступали из 34 регионов республики.