Политолог Дудчак прокомментировал решение Россельхознадзора о поставке овощей из Молдавии

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Россельхознадзор разрешил поставлять овощи с трёх предприятий Оргеевского района Молдавии.

По мнению аналитика, в Молдавии всегда знают, что Россия готова сотрудничать с ней и взаимодействовать с народом.

«Об этом давно говорят и намекают. Почему бы и нет? Конечно, для этого молдавской власти нужно менять свою прозападную и несуверенную политику, которая не приносит Кишинёву ничего хорошего. Ведь всё может быть совсем иначе. Страна может работать на огромном российском рынке, где всегда был спрос на продукты сельского хозяйства Молдавии. Можно считать, это ещё один намёк: «Смотрите, можно работать с нами». Тут никогда Россия не становится в позу и не мстит», — добавил Дудчак.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор разрешил поставлять овощи с трёх предприятий Оргеевского района Молдавии.

Речь идёт о предприятиях Gt Petru Maler, Srl Laur Matei и Srl Rusmiliud.

В августе 2022 года были введены ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии.

Причиной были систематические выявления карантинных для стран — членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах, которые поступали из 34 регионов республики.