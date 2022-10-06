В Минске анонсировали визит Лукашенко в Россию 7 октября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет 7 октября в Россию с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе главы государства.

«В рамках визита Александр Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав государств — участников СНГ. Встреча лидеров стран Содружества состоится в Санкт-Петербурге», — говорится в заявлении.

Ранее президент Белоруссии рассказал о поддержке России в конфликте с Украиной.

По его словам, «через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно».

Также Лукашенко заявил, что США толкают Европу к военному противостоянию с Россией на территории Украины.