Лукашенко: США толкают Европу к военному противостоянию с Россией на территории Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США толкают Европу к военному противостоянию с Россией на территории Украины.

Об этом он сказал, обращаясь к белорусам, во время патриотического форума «Это наша история!».

«США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лукашенко, американская сторона свои планы особо не скрывает и уже заключила соответствующие оборонные контракты «на годы вперёд».

По его мнению, целью американцев является ослабление России, а также полное уничтожение белорусского государства.

Ранее американские власти выразили недовольство политикой канцлера Германии Олафа Шольца по поддержке Украины.