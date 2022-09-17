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Лукашенко: США толкают Европу к военному противостоянию с Россией на территории Украины

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США толкают Европу к военному противостоянию с Россией на территории Украины.
Лукашенко: США толкают Европу к военному противостоянию с Россией на территории Украины
  • РИА Новости

Об этом он сказал, обращаясь к белорусам, во время патриотического форума «Это наша история!».

«США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лукашенко, американская сторона свои планы особо не скрывает и уже заключила соответствующие оборонные контракты «на годы вперёд».

По его мнению, целью американцев является ослабление России, а также полное уничтожение белорусского государства.

Ранее американские власти выразили недовольство политикой канцлера Германии Олафа Шольца по поддержке Украины. 

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