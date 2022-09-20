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Лукашенко: никакого удара в спину российским военным через Белоруссию быть не должно

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о поддержке России в конфликте с Украиной.
Лукашенко: никакого удара в спину российским военным через Белоруссию быть не должно
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«И что касается поддержки России, ещё раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником», — сказал Лукашенко.

Его слова приводятся на сайте президента Белоруссии.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об укреплении союзной интеграции России и Белоруссии, несмотря на внешнее давление Запада.

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