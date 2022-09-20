Лукашенко: никакого удара в спину российским военным через Белоруссию быть не должно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о поддержке России в конфликте с Украиной.

«И что касается поддержки России, ещё раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником», — сказал Лукашенко.

Его слова приводятся на сайте президента Белоруссии.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об укреплении союзной интеграции России и Белоруссии, несмотря на внешнее давление Запада.